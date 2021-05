Binnensportverenigingen blij met versoepelingen; ze kunnen niet wachten

De laatste lockdown was bijvoorbeeld zwaar voor turnvereniging CSC uit Joure. Buiten trainen was nauwelijks mogelijk, want de meeste apparatuur moest binnen blijven. Het ledental liep het afgelopen halfjaar dan ook terug.

"We hopen dat we weer terugkomen of dat we nieuwe leden krijgen", zegt CSC-voorzitter Eric van Prooijen. "We zullen er met ons allen voor gaan en de mensen enthousiast maken. Dat moeten we laten zien, wat onze vereniging kan en daarvoor moeten we naar binnen."