SC Heerenveen verliest dramatische wedstrijd in Emmen; geen play-offs om Europees voetbal

In het eerste kwartier van de wedstrijd waren er niet veel kansen voor beide ploegen. Maar in de 20ste minuut wees scheidsrechter Nijhuis resoluut naar de stip. Ook de VAR was het eens met dat besluit. Het been van Ibrahim Dresevic kwam met een soort van karatetrap zo hoog dat hij het gezicht raakte van thuisspeler De Leeuw. Peña benutte die penalty en schoot binnenin de rechterhoek.

Rode kaart voor Schöne

Even later riep de VAR de scheidsrechter naar de kant nadat Lasse Schöne betrokken was bij een overtreding op Vlak, hij stond vol op diens enkel. Hij kreeg daar een rode kaart voor en moest na 27 minuten het veld verlaten. Het was de eerste rode kaart voor de Deen in meer dan 500 duels.

Keeper Erwin Mulder redde in de eerste helft twee keer een schot met een prima reflex. De Friezen kwamen er niet echt aan te pas en liepen achter de feiten aan. Ze konden niet veel creëren voor de goal van de thuisploeg. Twee 'domme' momenten bepaalden het verloop van de eerste helft.