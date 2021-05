Historische MS Friesland vaart weer naar Vlieland en Terschelling

De Friesland 1 deed de overtochten van Harlingen naar Vlieland en Terschelling tot 1988. Sinds 2002 vaart het dagtochten bij de historische driehoek Enkhuizen-Medemblik-Hoorn.

Varen op Waddenzee blijft het mooist

"Vanaf oktober hebben we al stilgelegen", zegt kapitein Theo Gebhard. "26 mei wordt de eerste vaart, als het goed is. Dan kunnen we als de musea weer open gaan, weer beginnen. Wij varen van Enkhuizen naar Medemblik voor de Museum Stoomtram, die van Hoorn naar Medemblik rijdt. Op die manier is de historische driehoek compleet. Maar het blijft in dit gebied mooi varen. Het schip is gebouwd voor de Waddenzee. Dat is nog steeds het leukste."