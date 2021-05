Cambuur Sjoernaal: Afscheid van eerste divisie met spectaculaire comeback

In het laatste halfuur begon het te lopen bij de ploeg van Henk de Jong, dat de overwinning over de streep trek en daarmee ook de vierdeperiodetitel won.

In het Cambuur Sjoernaal kijken we terug op het slotstuk van het seizoen en vragen we aan topscorer Robert Mühren of hij al meer weet over zijn toekomst.