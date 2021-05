Noorderlicht zichtbaar boven de eilanden: "We hadden het al niet meer verwacht"

Weerfotograaf Schoustra zat er klaar voor op het strand, want het was aangekondigd dat het noorderlicht mogelijk even zichtbaar zou zijn. Maar het viel heel lang tegen, vertelt hij. "We zouden net weg om middernacht. Toen brak het net uit, dus we zijn toch maar even blijven staan."

Donker en onbewolkt

De omstandigheden moeten een beetje meezitten, vertelt Schoustra. Het moet in ieder geval donker en onbewolkt zijn. "Een voordeel hier op Terschelling is dat je nauwelijks lichtvervuiling hebt. Het is echt donker." Met het blote oog was het noorderlicht zichtbaar en Schoustra legde het ook vast op camera.