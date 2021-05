Omrin: deze week blijft Leeuwarder milieustraat dicht na grote brand

"Het is een troosteloze, trieste aanblik", zegt Helmhout. Er zijn geen mensen gewond geraakt, dat is het belangrijkste. "Maar het is wel een schrik voor ons allemaal."

Omrin-medewerkers hebben brandweer geholpen

De brand werd ontdekt door medewerkers van Omrin. Zij hebben vervolgens de brandweer geholpen bij het bestrijden van de brand. "Ze hebben bepaalde delen van de loods afgebroken, waardoor de brandweer er beter bij kon."

In de loop van donderdag liet Omrin weten dat de milieustraat deze week niet meer open gaat. Eerder zei de woordvoerder te verwachten dat mensen vrijdag of zaterdag dingen wilden brengen. "Die krijgen bericht (ze moesten reserveren) "Mensen uit Leeuwarden kunnen naar Stiens of Grou."