Beruchte oplichter strijkt neer in Fryslân

Het televisieprogramma Opgelicht?! heeft het verhaal van Stoutjesdijk en haar slachtoffers op een rij gezet. Stoutjesdijk was een aantal maanden actief als voorzitter van het CDA in Weststellingwerf. Ze was ook fractie-ondersteuner. De CDA-fractie van Weststellingwerf is geschrokken van de uitzending.

Stoutjesdijk vertrok bij de partij na verschillen in inzicht. "We vinden het verschrikkelijk voor de mensen die hier financieel of emotioneel bij betrokken zijn", zegt Hans Visser, fractievoorzitter van CDA Weststellingwerf. "Zelf hebben we er niet heel veel last van gehad."