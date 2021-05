Partijen willen fonds voor funderingsschade: burgers zelfde regeling als boeren

Meerdere partijen pleiten voor een fonds. Zo ook waterschapspartij Lagere Lasten Burger. Volgens Sjerp de Jong van die partij moet de overheid voorkomen dat mensen naar de rechter stappen. Hij vindt dat de regeling voor boeren en burgers gelijk moet worden getrokken. Dat houdt in dat er een eigen risico is van 10 procent en dat het fonds de rest dekt.

Hoogland zoekt geld

Gedeputeerde Douwe Hoogland wil daar niet direct in meegaan. Volgens hem is het te vroeg om te kijken naar de uitbreiding van zo'n schadefonds. Huizeneigenaars hebben zelf de plicht om te zorgen voor goed onderhoud. Toch zegt Hoogland dat hij in samenwerking met andere overheden wil kijken of er geld te vinden is. Maar dat is geen garantie dat er geld komt, zegt de gedeputeerde.

Wie is aansprakelijk?

De vraag is ook hoe het komt met de juridische aansprakelijkheid voor de schade. Jan Dogterom van de partij 50PLUS stelde dat eerder aan de orde bij het waterschap. Volgens een door hem geraadpleegde professor privaatrecht, Jan van Dunné, kunnen burgers via een civiele rechter wel degelijk de provincie en het waterschap aansprakelijk stellen voor hun schade. De regeling die ook in Groningen geldt - omgekeerde bewijslast bij schade door gaswinning - zou hier ook kunnen gelden.

Juristen van de provincie en Wetterskip Fryslân bestrijden dat. Toch wil gedeputeerde Hoogland kijken of er een gesprek kan komen tussen Van Dunné en de huisjuristen van de provincie.

Eind deze maand nemen de Staten en het bestuur van Wetterskip Fryslân een besluit over het Veenweideprogramma 2021-2030.