Doelpuntenteller Robert Mühren eindigt op 38: "Afsluiten in stijl toch?"

"Robert is wel een fenomeen", zegt De Jong. "Hij loopt iedere wedstrijd ook ontzettend veel, onvoorstelbaar. En je moet hem altijd laten staan, want hij scoort altijd."

"Ik wilde niet verliezen"

De Jong is blij dat zijn ploeg tegen NAC de overwinning nog over de streep trok. Nadat Cambuur het kampioenschap binnen had, sprak De Jong uit dat hij ook de laatste periodetitel nog wilde winnen. Dat is gelukt, dankzij de zege van woensdagavond. "Echt heel knap. Je merkt wel dat we vier weken geleden al gepromoveerd zijn. Het was constant feest. Maar ik wilde vandaag niet verliezen, dus ik heb was gewisseld. En daar worden we niet slechter van. We eindigen met 92 punten, heel knap."