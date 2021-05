NL-Alert om zeer grote brand in papieropslag bij afvalverwerker Omrin in Leeuwarden

De brandweerkorpsen van Leeuwarden, Burgum, Marsum, Stiens, Harlingen en Drachten zijn uitgerukt. Bij de brand zijn nu vier tankautospuiten, twee grootwatertransporten en twee hoogwerkers aanwezig. De korpsen van Sint Annaparochie en Akkrum doen metingen in de omgeving.

Er is niemand gewond geraakt bij het uitbreken van de brand. De bewaker die aanwezig was, kon op tijd wegkomen. Er is wel veel rookontwikkeling. De loods is vijftig bij honderd meter groot.