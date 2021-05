'Boeren in financiële problemen doordat ze zonnestroom niet kunnen terugleveren'

LTO Noord heeft enkele tientallen gedupeerde boeren in beeld, maar verwacht dat er veel meer ondernemers zijn die hebben geïnvesteerd, maar nu niet kunnen leveren. De boerenbelangenorganisatie kreeg de afgelopen tijd verschillende berichten binnen. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die een deel van de tijd niet kunnen leveren omdat er niet voldoende netwerkcapaciteit is, tot het specifieke geval van een ondernemer die eerst groen licht kreeg om te leveren, maar later te horen kreeg dat er tot 2024 geen plaats voor hem is op het elektriciteitsnet.

"In Nederland wekt al 45 procent van de boeren en tuinders energie op, soms met zonnepanelen, soms met windmolens, maar ook met biovergisters. Dat wordt alleen maar meer", zegt Nico Verduin, die ook aangeeft dat het vaak om investeringen gaat van enkele honderdduizend euro's. "Dat wordt ook aangemoedigd en daar nemen we ook de verantwoordelijkheid voor, om daar verder in te investeren. Maar daar hangt wel voldoende capaciteit op het net mee samen."

Voldoende capaciteit

LTO Noord wil dat de netbeheerders voortaan genoeg capaciteit hebben en dat ze ook de faciliteiten krijgen van de overheid. Dat kan al worden opgelost met de aanleg van kabels, zegt Verduin, al is die klus niet zomaar geklaard. Ook wil LTO Noord dat de boeren harde garanties krijgen, zodat ze niet meer pas jaren later kunnen leveren. Verduin: "En dat anderzijds de overheid veel meer investeert in die netstructuur, zodat we ook verder kunnen bouwen, om te voldoen aan die maatschappelijke trends om duurzame energie te produceren."