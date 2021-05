Goalgetter Fenna Kalma verlengt contract bij koploper FC Twente

De Friezin maakte in 2019 de overstap van SC Heerenveen naar FC Twente. In haar eerste seizoen won ze met Twente de Eredivisie Cup en momenteel staat ze met haar ploeg bovenaan de eredivisie. Kalma kwam dit seizoen 22 keer in actie voor de Tukkers en scoorde daarin dertien keer.

"Ik voel me thuis bij FC Twente, we spelen ieder jaar mee om de prijzen en ik merk dat ik me in deze omgeving nog verder kan ontwikkelen. Dat is voor mij het belangrijkste en daarom ben ik heel blij dat ik mijn contract kan verlengen", sa seit Kalma.