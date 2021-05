Cambuur sluit kampioensseizoen af met overwinning en derde periodetitel

In het eerste halfuur van de wedstrijd waren de kansen zeldzaam. De sprankeling was bij de kampioen van de eerste divisie intussen ver te zoeken. Dat de Bredanaars, die nog voor directe promotie speelden, op voorsprong kwamen was dan ook geen verrassing. Sydney van Hooijdonk kon in de 36ste minuut een voorzet van Robin Schouten binnenwerken: 0-1.

Michael Breij was vlak voor rust nog wel dicht bij de gelijkmaker, maar zijn volley werd knap uit de goal gehouden door keeper Nick Olij.

NAC loopt uit

Al vrij snel in de tweede helft verdubbelden de bezoekers de voorsprong. Kaj de Rooij kwam alleen op keeper Sonny Stevens af en kon beheerst afwerken.

Daarmee was de wedstrijd nog niet binnen voor NAC, want invaller Mitchel Paulissen maakte op aangeven van Robert Mühren in de 68ste minuut de 1-2.

Comeback

Daarmee kwam het geloof weer terug bij de thuisploeg. Met een echte spitsgoal en zijn 37e van het seizoen maakte Mühren er in de 83e minuut 2-2 van. Nog geen twee minuten later stond er zelfs een voorsprong voor Cambuur op het scorebord. Opnieuw was het Mühren die daarmee zijn seizoenstotaal dus op 38 bracht.

NAC Breda probeerde het nog wel met een slotoffensief, maar dat was niet effectief. De kleine kans op directe promotie was daarmee weg voor NAC, zodat de club nu veroordeeld is tot de play-offs.

Periode

De overwinning leverde Cambuur naast drie punten ook de titel in de vierde periode op. Daarmee komt het totaal voor de ploeg van Henk de Jong dit seizoen op drie periodetitels. Met 92 punten en 109 goals wist de club ook het eigen clubrecord nog iets aan te scherpen.