Laura, Rowan en Lieve winnen SJONG 2021 en bezorgen jury kippenvel

In de grote studio van ROC Friese Poort Drachten won Laura Kooistra (16) uit Tersoal de eerste prijs, met haar song 'Op dy fersjoen', een Friese vertaling van 'My immortal' van Evanescence. "Ik heb overal kippenvel, wat een mooie stem en prachtige fraseringen, je boeit me van begin tot eind", zo zegt jurylid Elske de Walle.

De andere eerste prijs ging naar Rowan Veltman (15) uit Garyp, met het nummer 'Myn dream', een cover van 'Everything I wanted' fan Billie Eilish. "Ik liet mijn pen vallen toen ik je stem voor het eerst hoorde", zegt Femke de Walle. "Wow, wat een warmte en controle!"

De laatste winnaar was Lieve Smit uit Burgum met 'Yn myn dream', oftewel 'One day' van Tate McRae. Ze begeleidde zichzelf op de piano en de jury prees haar voor haar stemgeluid, dynamiek en muzikaliteit.

De drie winnaars mogen een music video opnemen met cinematographer Cor Booy, die aan Netflix films heeft gewerkt en music videos van bekende artiesten heeft gemaakt.

Klaske Smid wint tekstprijs

Ook dit jaar was er een tekstprijs voor de beste Friese songtekst. Jurylid Raynaud Ritsma koos voor Klaske Smid uit Hemelum. Ze schreef een Friese tekst op 'The Climb' fan Hannah Montana, dat werd 'Hjoed is de dei'.

"Met woorden als 'flinterfrij', 'fûgelfrij', maar ook 'simmerfeeling' heb je een geweldige tekst gemaakt over de reis van het leven", zei Raynaud Ritsma over de tekst van Klaske Smid.