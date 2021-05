Buitenactiviteiten mogen volgende week open: "Kinderboerderijen hebben kinderen gemist"

Kinderboerderijen en attractieparken mogen, als alles goed gaat met de ziekenhuiscijfers, vanaf volgende week woensdag weer open gaan. Dat maakte demissionair premier Mark Rutte dinsdagavond bekend in een persconferentie over versoepelingen van de coronamaatregelen. Dat is dus goed nieuws voor speelpark Duinen Zathe in Appelscha en kinderboerderij de Naturij in Drachten.