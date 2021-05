Stichting Wolf Nederland: "Er wordt gejaagd op de wolf in Fryslân"

De jagers krijgen de vraag van boeren om de wolf neer te schieten. De wolf is een beschermd dier en daar mag niet op gejaagd worden. Volgens de Jagersvereniging in Fryslân is het dan ook onzin dat jagers achter de wolf aan zitten.

Tussen de 3000 en 5000 euro voor iedere wolf

Bij Stichting Wolf Nederland zijn de afgelopen dagen telefoontjes en berichten binnengekomen van jagers die melden dat sommige jagers op de wolf bij Katlijk willen jagen. Sommige jagers hebben de vraag van de boeren gekregen om de wolf dood te schieten in ruil voor een vergoeding.

"De bedragen die bij ons binnen zijn gekomen verschillen van 3.000 tot 5.000 euro voor iedere wolf die op hun erf wordt neergelegd", vertelt Doutzen Venema van Stichting Wolf Nederland. Namen van de jagers zijn bekend bij de stichting.

Ook Omrop Fryslân heeft gebeld met een persoon die zich jager noemt en die wel achter de wolf aan wil gaan. Volgens jagersvereniging Fryslân kan het niet zo zijn dat er jagers zijn die de wolf willen neerschieten. "Die zijn er niet bij ons faunabeheereenheid", zegt Siebren Siebenga, voorzitter van de Jagersvereniging Fryslân.

De jagersvereniging voert opdracht uit op basis van het faunabeheerplan in opdracht van de provincie. Er is geen opdracht om de wolf dood te schieten. "Dus dit soort wild-west-verhalen kan ik niets mee", zegt Siebenga.