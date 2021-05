Dochter en vriend overvallen ouders: twee en vijf jaar cel

Bij de overval, op de vroege ochtend van 11 augustus vorig jaar, werd behoorlijk wat geweld gebruikt, vooral door de mannelijke verdachte. Hij sloeg de slachtoffers, 67 en 68 jaar oud, met een ijzeren staaf en deelde kopstoten uit met zijn integraalhelm. De vader kreeg een mes op de keel, de moeder werd op de borst geprikt. De dochter had haar moeder geslagen.

50.000 euro, telefoons en portemonnee

De twee waren op een scooter naar Beetsterzwaag gereden. Meteen toen de vader hen binnenliet schreeuwden ze dat ze geld moest hebben. Ze eisten 75.000 euro, maar er kon maximaal 50.000 euro overgemaakt worden. De overvallers vertrokken met de telefoons van de ouders en een portemonnee. Ze werden dezelfde dag aangehouden.

"Kras op de ziel" bij moeder

Ze hadden gezegd dat ze met het geld naar Parijs wilden gaan. De verdachten waren beide onder invloed van drugs en alcohol. Twee weken geleden, tijdens de zitting, betuigden ze spijt. De moeder zei toen dat de overval "een kras op de ziel" heeft achtergelaten, maar dat zij en haar man nog steeds open staan voor een nieuw begin met hun dochter.

De dochter was volgens gedragsdeskundigen verminderd toerekeningsvatbaar. Ze heeft een licht verstandelijke beperking met borderline en er is sprake van een stoornis in het gebruik van middelen en medicatie. De deskundigen adviseerden een langdurige klinische behandeling in de vorm van tbs met voorwaarden gevolgd door een ambulante behandeling en woonbegeleiding.

Drugs- en contactverbod

Dat advies nam de rechtbank over. De vrouw kreeg ook een drugsverbod, ze mag geen contact hebben met de medeverdachte en ze moet openheid geven over relaties die ze aangaat. De mannelijke verdachte was volledig toerekeningsvatbaar.