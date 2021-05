SC Heerenveen hoopt op een mirakel

Om die play-offs te halen, is er een klein wonder nodig. Heerenveen heeft een achterstand van vier punten op plek acht, Sparta, met nog twee wedstrijden te gaan. De nummers vijf tot en met acht spelen in de play-offs. Heerenveen heeft het dus niet meer in eigen hand. Bovendien staan ook Heracles en Fortuna er beter voor dan Heerenveen.

In totaal strijden nog vijf ploegen om plek acht.