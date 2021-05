De 70ste Allegorische Optocht in Sint Nicolaasga gaat alweer niet door. Het bestuur van VVV St. Nicolaasga verwacht wel dat er in september veel meer mogelijk is zonder coronabeperkingen, maar ondanks het openingsplan is er nog te veel onzekerheid volgens de organisatie. De optocht met de Sint-Nykster Merke is een van de grotere optochten met versierde wagens in het noorden.