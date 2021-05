Opnieuw cameratoezicht in Leeuwarder Vlietzone na overlast

De camera's komen op de kruising van de Bote van Bolswertstraat met de Willem Loréstraat en op de kruising van het Keetwaltje met de Willem Loréstraat. Op beide plekken hingen van december 2019 tot oktober 2020 ook al camera's. Dat was toen ook vanwege overlast in de omgeving.

De afgelopen maanden heeft het Meldpunt Overlast Leeuwarden opnieuw vier meldingen van overlast gekregen. De politie is twintig keer in actie geweest. In overleg met vertegenwoordigers uit de wijk is nu besloten om opnieuw camera's op te hangen.

Die camera's blijven er tot 1 oktober 2021. In september bekijkt de gemeente of ze daarna weg kunnen of langer blijven hangen.