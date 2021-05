Babynieuws in AquaZoo: fokprogramma's wallaby's en pinguïns succesvol

In dierentuin AquaZoo in Leeuwarden zijn verschillende dieren geboren. Het gaat om twee moeraswallaby's, één tammarwallaby en twee Afrikaanse pinguïns. AquaZoo is op dit moment de enige dierentuin in Europa waar een pasgeboren tammarwallaby te zien is. Waarschijnlijk zijn de jongen vanaf 19 mei voor het publiek te bewonderen.