D66 vraagt Kamerdebat aan over de stroomkabelplannen op Schiermonnikoog

Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot van D66 vindt het kabelidee een 'onzalig plan', zo schrijft hij. Het veroorzaakt schade aan de natuur op Schiermonnikoog en op het Wad. "Wind op zee moet, maar niet zo. We laten de mensen en de natuur op Schiermonnikoog niet stikken", laat De Groot weten.

Kwetsbare natuur

De Groot heeft een debat aangevraagd met de ministers van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Mede omdat er op het eiland veel onrust is ontstaan.

"Boven de Waddenzee worden windmolenparken aangelegd. Daar is D66 groot voorstander van, alleen is er nog het nodige te doen over de kabel tussen die parken en het vasteland. Om de een of andere reden lijkt het de minister van EZK en TenneT nodig om die kabel dwars door Schiermonnikoog te leggen, en ook nog eens over het wantij, het meest kwetsbare stuk van de Waddenzee", zo verklaarde De Groot aan de Tweede Kamer.