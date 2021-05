't Andere Musuem in Leeuwarden wil meer bezoekers en professioneler worden

En dat terwijl het wel een mooie collectie betreft, zo zegt hij: "Mijn vader was elektrotechnicus, maar werkte als directeur van een energieconcern. Om toch met de technische achtergrond bezig te blijven heeft hij vaak gerestaureerd. Dat is hier ook het geval, het meeste is in werkende staat."

Jubileum in coronajaar

Het coronavirus gooit wel een hoop roet in het eten wat het jubileum van het museum betreft. "We zijn na 2000 begonnen, in 2002 was het pand voor het eerst open. Het is wel gek om nu een jubileumjaar te hebben in coronatijd. Maar we zijn wel trots dat we er nog altijd zijn. We wilden een groot feest houden, maar dat zal toch anders moeten."