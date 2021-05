Geen uitbreiding en weg bedrijventerrein Melle Grietjespad op Schiermonnikoog

Uit de enquête bleek dat mensen het 'autoluwe karakter' belangrijk voor het eiland vinden. Daarom wil het college strenger toezien op de ontheffingen als het de Middenstreek, Nieuwestreek en Reeweg betreft.

Als locatie voor een nieuwe busremise kiest het college voor de Knuppeldam. Alle besluiten in het opgestelde eindrapport over de ruimtelijke ordening worden in juni officieel aan de gemeenteraad aangeboden.