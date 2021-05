Sekswerkers open, en kroegen dicht: "Dat begrijpen we niet helemaal"

Volgens Callens kunnen musea open, als attractieparken dat ook kunnen. "Een tijdje geleden was er sprake van dat musea als doorstroomlocaties aangemerkt zouden worden. Dat zijn we eigenlijk ook. Er is geen enkele coronabesmetting geweest die herleidbaar was naar een museumbezoek."

Het Fries Museum heeft deelgenomen aan een proef, met publiek dat mocht worden toegelaten na een negatieve coronatest. "De tests zijn een oplossing voor een probleem dat er niet is. Dit was ook zonder testen goed gegaan. Behalve dat mensen zonder museumkaart nu niet naar binnen mochten. We willen weer open voor alle mensen die bij ons reserveren."

"Dit is niet genoeg"

Als de versoepelingen doorgaan, mogen de terrassen straks ook langer open. Uit naam van de Friese horecasector reageert Melle Bakker met onbegrip. "In de retail is alles nog mogelijk. Sekswerkers kunnen ook weer aan het werk. Maar in de horeca mogen we alleen de buitenterrassen nog gebruiken. Dat begrijpen we niet helemaal."

Bakker heeft wel in de gaten dat het om corona gaat zegt hij, en dat de veiligheid van de mensen voorop staat, "maar we strijden verder voor het openen van de binnenruimtes. Alleen de terrassen open is niet genoeg. En niet rendabel."

Een gat in de lucht

Anderen zijn beter te spreken over de maatregelen die Rutte aankondigde. Sportscholen zouden weer open kunnen. Jelle Eijzenga heeft een sportschool in Berltsum. Hij was opgewekt, direct na de persconferentie. "Wij sprongen een gat in de lucht."

"Het zat er al aan te komen, we hadden vorige week al de stille hoop dat we los konden, maar toen waren de ziekenhuiscijfers nog niet goed genoeg", zegt Eijzenga.

"Wat Rutte zei was duidelijk. We gaan er vanuit dat we volgende week de deuren weer kunnen openen."