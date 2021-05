Tijdelijk fonds steunt drie Friese cultuurstichtingen in coronatijd

Het geld komt uit het Kickstart Cultuurfonds. Dat is een tijdelijk fonds dat opgericht is om de culturele sector in coronatijd te helpen. Er is zo'n 20 miljoen euro beschikbaar.

Er is nu drie miljoen euro van uitgegeven. Daarvan gaat er nu zo'n 60.000 euro naar Fryslân. De stichting 'Muziek in Jou' uit Leeuwarden krijgt 13.200, voor de voorstelling 'Pianohuis'. De stichting 'Akkers & Velden' uit Ureterp krijgt 9.650, voor 'Angry Alan'. Het geld is bedoeld als compensatie voor de inkomsten, die er nu niet zijn.

De stichting 'BUOG' krijgt meer: 37.471 euro, dat is bedoeld om aanpassingen te doen zodat publiek kan komen, bij de locatievoorstelling 'Woeste Gronden'.

De Friese en landelijke cultuursector heeft het zwaar. Door corona mogen al tijden geen grote samenkomsten georganiseerd worden, en dat raakt met name deze sector. Voorstelling moeten worden opgeschoven of afgezegd worden, terwijl de sector voor de crisis al geld tekort kwam. Het lijkt de betere kant op te gaan nu de eerste maatregelen verruimd worden, maar ook als de voorstellingen weer mogen, kost het wat om evenementen te organiseren en coronaproof te maken.