Tiny Hoekstra verruilt SC Heerenveen na negen seizoenen voor Ajax

Hoekstra (24) heeft een contract getekend voor een jaar. Ze is niet de enige Friezin in Amsterdam, Sherida Spitse speelt er ook.

Hoekstra komt oorspronkelijk uit Rinsumageest. Ze maakte haar debuut bij Heerenveen in 2012, toen de Friese vrouwen nog in de BeNe League speelden.

Het beste jaar beleefde Hoekstra in 2018/19, toen ze met Fenna Kalma een plaag was voor de eredivisieverdedigers. De aanvalster maakte dat seizoen 27 doelpunten. Ze speelde ook verschillende jeugdinterlands voor Oranje, maar tot een debuut in het Nederlands elftal kwam het nog niet.

'Een nieuwe uitdaging'

Na negen seizoenen voor Heerenveen is het volgens Hoekstra tijd voor een nieuwe club. "Ik denk dat ik ook wel toe was aan een nieuwe uitdaging. Ik ben trots dat ik deze stap kan maken en ik denk dat Ajax een heel mooie club is, met voetbal waar ik precies tussen pas."