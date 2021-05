Rutte durft versoepelingen wel aan: "Het zal niet afhangen van procenten"

Het loslaten van de anderhalve meter in het voortgezet onderwijs moet nog beter bekeken worden, zegt Rutte. Het is niet zonder risico, zegt hij. Hij vraagt het OMT opnieuw om advies. Uiterlijk 25 mei wordt duidelijk of die regel kan worden losgelaten.

"Dit is stap twee met een pauzeknop", zegtt Rutte. "Het blijft ontzettend belangrijk dat we ons aan de basisregels houden. Handen wassen, afstand houden, en bij klachten laten testen. Dan voorspel ik u, kan er in de zomer veel meer."

Minister Hugo de Jonge zegt dat de vaccinatiecampagne goed begint te lopen. "Dat is onze belangrijkste troef om corona eronder te krijgen."

'Voorzichtig optimisme' over zomervakantie in het buitenland

Minster De Jonge zegt dat buitenlandse vakanties in veel gevallen zaterdag al mogelijk worden. Nu nog adviseert het kabinet mensen om niet op reis te gaan. Dit verandert dit weekeinde, dan komt er een advies per land. Landen met 'code geel' worden weer toegankelijk.

De codes van alle landen zijn te vinden op wijsopreis.nl.

In andere landen zijn alleen 'noodzakelijke reizen' toegestaan. Vakanties horen daar niet bij, zegt De Jonge. Hij zegt ook dat er een Europese reispas komt. Die zou in Nederland voor de zomer klaar moeten zijn. "De vrijheid zit in de lucht, maar versoepelen mag geen versloffen worden."

De Jonge hoopt dat de populaire vakantielanden snel weer toegankelijk worden voor toeristen. Op dit moment geldt in al die landen 'code oranje'. Dat betekent dat vakantiereizen niet zijn toegestaan. Of dat wel kan, hangt af van de besluiten die er genomen worden.