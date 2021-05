Schapenhouders Katlijk in de ban van de wolf: "Is dit de natuur die we willen?"

Dat de wolf zich steeds vaker laat zien, is niet vreemd, zegt Jeannet Hulshof van Wolven in Nederland. "De wolf is hier altijd al geweest. Hij is wel een tijdje weggeweest om bepaalde redenen, maar is nu terug". In Fryslân is er zo nu en dan iemand die een wolf ziet, maar op de Veluwe komt hij al veel meer voor. "Daar wonen al roedels wolven, en ook daar zijn schapenhouders".

Volgens Hulshof zijn er intussen middelen om de schapen te beschermen tegen wolven, middelen die we eeuwen geleden niet hadden. En toen leefde de wolf hier ook al. "We kunnen onze schapen beschermen met hekken met stroomdraad. En, nee niet een hek om Friesland". Hulshof begrijpt dat het lastig is als je schapen worden aangevallen, maar volgens haar kunnen schapen beschermd worden met hekken om het land.