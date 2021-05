"Waterschap en provincie moeten verantwoordelijkheid nemen bij schade lager waterpeil"

Verantwoordelijkheid

Op de commissievergadering van Wetterskip Fryslân wordt dinsdagavond gesproken over de veenweideproblemen. Dogterom heeft het op de agenda gezet omdat hij denkt dat het waterschap in het veenweidegebied hebben met bijvoorbeeld verzakkingen en de fundering.

In het veenweidegebied in Fryslân hebben veel huizen last van funderingsproblemen. Een van de oorzaken is het verlagen van het waterpeil. Daardoor komt bij sommige huizen de fundering droog te staan. De koppen kunnen rotten en dan verzakt het huis. Juristen van Wetterskip Fryslân stellen dat eigenaars zelf verantwoordelijk zijn voor de fundering, maar volgens Dogterom is dat niet direct het geval.

Omgekeerde bewijslast

De 50Plus-fractievoorzitter krijgt steun van professor Jan van Dunné, emearitus-hoogleraar privaatrecht. Volgens Van Dunné kan een vergelijking gemaakt worden met de problemen door de gaswinning in Groningen. Daar hoeft de burger in het gaswingebied niet te bewijzen dat zijn schade door de gaswinning komt. Hier zou dat ook kunnen, zo is zijn analyse.