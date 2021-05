Overheden komen in actie om zzp'ers in de cultuur te helpen

De Provincie Fryslân komt op een niet nader genoemde datum in de komende weken met een speciale regeling waaraan zelfstandigen en kleine organisaties veel kunnen hebbe, zegt gedeputeerde Sietske Poepjes. Het is de regeling 'innovatie en experiment'. In deze pot zit 885.000 euro. "Als je bijvoorbeeld toneel, muziek of beeldende kunst wilt maken en je hebt tijd nodig voor onderzoek, dan kan dat vanuit deze regeling. Maar houdt het niet bij het oude. Experimenteer. Alles hoeft ook niet meteen te lukken."

Grote vraag is of makers die de sector hebben verlaten, ook terug komen. "Laatst op een digitale bijeenkomst met allemaal makers, maar ook in berichten die ik krijg, merk ik dat veel mensen graag terug willen naar de sector. Ik denk dat het net op tijd is."