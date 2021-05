Operatie Friese Vlag 'Feintsje fan Menaam' jaagt door groene regenwoud Maleisië

Jan Baarda, oorspronkelijk uit Menaam, houdt van reizen. Vanwege zijn werk verhuisde hij naar Holland en vanuit Gouda is hij naar Maleisië verhuisd. Een collega van hem zou naar het buitenland gaan om te werken. Hij was verhinderd en toen is Jan in zijn plaats gegaan. Hij had de handen vrij en kon gaan en staan waar hij wilde.

Het werk in Maleisië bestond eruit de automatisering van een nieuw te bouwen stad meehelpen op te zetten. Daar werd glasvezel aangelegd, vertelt Jan. Allemaal dingen die nu heel gewoon zijn, zoals automatische meterstanduitlezing, groene golf in het verkeer en internetbankieren, moesten daar toen opgebouwd en aangelegd worden.

Jan zou een half jaar blijven en dat werd veel langer. Hij ontmoette een Maleisische vrouw met wie hij nu op de veertiende verdieping in een appartement woont in het stedelijke gebied van de hoofdstad Kuala Lumpur. Het gebied telt over de 1,8 miljoen inwoners.

Groene woud is tropisch regenwoud geworden

Ze kijken uit op een berghelling die overdekt is met tropisch regenwoud. "'s Ochtends wandelen we 100 meter bij de berg omhoog en zitten we midden tussen de bomen. "It Feintsje fan Menaam (de jongeman uit Menaam, red.) jaagt nu door het groene regenwoud", zegt hij verwijzend naar het beroemde Friese lied It Feintsje fan Menaam.

Maleisië is een prachtig land om te wonen, vindt Jan. Niet zo ijzig koud in de winter als in Fryslân. Samen met zijn vrouw is hij door Europa gereisd met de auto, van Ierland tot aan Praag. Ze willen nu de omgeving waar ze wonen, verkennen. Ze zijn al op vakantie in Hongkong geweest en het nieuwste reisdoel is Vietnam, maar dat moet wel mogelijk zijn vanwege covid.

Eieren of natte sok

Jan heeft geen plannen om terug te keren naar Friesland. Hij houdt niet van winterkou en met schaatsen heeft hij weinig. Het eierzoeken mist hij wel. "'s Ochtends vroeg met de polsstok op de rug de weilanden in. Soms terugkomen met eieren en soms met een natte sok." En wat hij nog het allermeest mist, is de Friese oranjekoek.