Ellen ontketende een revolutie in de voetbalwereld: Vrouwen mogen nu met mannen spelen

Meisjes konden tot nu toe meedoen met jongens, maar zodra ze volwassen waren, moesten ze kiezen tussen een vrouwencompetitie of met mannen spelen in de B-categorie. "Op basis van de tijdsgeest en recente onderzoeksresultaten zien we geen reden meer om daar aan vast te houden", zegt Jan Dirk van der Zee van de KNVB. Hij is directeur amateurvoetbal.

Het voetbalseizoen was vanwege de coronacrisis al verkort tot zeven wedstrijden, maar de KNVB meldt dat er genoeg gespeeld is om conclusies te trekken uit de proef met Fokkema, bij VV Menaam. Mensen van de voetbalbond hebben de wedstrijden bekeken, en gesproken met mensen die erbij betrokken waren. De nieuwe regels gelden nu tot en met de A-categorie bij de amateurs. Dat is tot en met de tweede divisie. In theorie kunnen daar volgend jaar dus vrouwen tegen Heerenveen of Cambuur spelen, in de beker.

Vorig jaar maakte Omrop Fryslân deze reportage met Ellen Fokkema. In haar debuutwedstrijd bij de mannen, tegen Bitgum, kreeg ze applaus toen ze het veld betrad.