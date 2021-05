Promotiespanning tot het eind in eerste divisie, "Maar voor ons is het een ver-van-mijn-bed-show"

Oratmangoen kijkt terug op een mooie tijd bij Cambuur. "Ik heb twee jaar met heel veel plezier gevoetbald. Ik denk dat we twee hele mooie seizoenen hebben gehad, ook al verziekte corona de boel vorig jaar een beetje. We hebben twee topseizoenen gehad en ik heb het goed naar mijn zin gehad. Ik hoop dat we het mooi kunnen afsluiten."

Een lege maag

De laatste vier wedstrijden speelde Oratmangoen vaak met een lege maag. Hij is moslim en doet mee aan de ramadan. De wedstrijden begonnen steeds als de zon nog niet onder was, dus dat was voor hem soms wel lastig.

"Als je er eenmaal in zit, went je lichaam eraan en past het zich aan. Dan is het wel te doen. De afgelopen wedstrijd had ik geluk, toen bracht de trainer me pas in toen ik even wat had gegeten. Dat helpt wel weer", lacht de aanvaller.