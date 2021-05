Bruine vloot wacht nog steeds op coronasteun: huis verkocht en aan boord wonen

Er is 15 miljoen toegezegd, maar de uitbetaling laat op zich wachten. Het Friese Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft er Kamervragen over gesteld. Dijkstra: "Ze zeggen nu dat het in juli komt, maar er is geen duidelijkheid over."

De bruine vloot heeft een museale, cultureel-erfgoed-waarde voor Nederland, vind Dijkstra. De Nederlandse staat mag daar ook wel eens oog voor krijgen en er geld voor uittrekken. De schippers hebben nooit subsidie ontvangen. "Wij houden er niet van om ons handje op te houden. Als het zo lastig is om het geld te regelen, beloof het dan ook niet. Dit is frustrerend."

Zoals het nu lijkt kunnen de schippers met ingang van 26 mei weer met kleine ploegjes varen. Dijkstra voorziet problemen bij mensen die voor grotere groepen geboekt hebben. "Je kunt niet zeggen: de helft van de familie mag niet mee. Dat zullen ze niet accepteren. We moeten op zoek naar nieuwe klanten. Maar we blijven positief."