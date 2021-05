Publiek gevraagd naar 'groeiende poepsporen' bij nesten van gierzwaluwen

Gierzwaluwen broeden in Nederland vooral in gebouwen. Volgens de vogelbescherming verdwijnen steeds meer nesten, omdat huizen beter geïsoleerd worden. "Om ervoor te zorgen dat gierzwaluwen plekken houden om te broeden moet er tijdens renovaties rekening gehouden worden met de beschermde gierzwaluwnesten. Om de nestplaatsen in kaart te brengen wordt ecologisch onderzoek uitgevoerd. Maar er is nog veel onbekend over de nestplaatsen van gierzwaluwen", zegt Femke Jochems van Vogelbescherming Nederland.

'Groeiende poepsporen'

Mensen die willen helpen, krijgen volgens de vogelbescherming geen moeilijke klus. "Een gierzwaluw in de lucht kun je in de gaten houden door te kijken onder welke dakpan of in welke neststeen de vogel naar binnen vliegt. Ook holle goten, kantpannen of dakbekistingen zijn favoriete nestlocaties. Locaties als nestplaats kunnen worden doorgegeven als een gierzwaluw daadwerkelijk een invlieg-opening ingaat, als roepende vogels of piepende jongen te horen zijn hoort op de plek waar het nest zich bevindt en ook als duidelijk 'groeiende' poepsporen van de gierzwaluw te zien zijn onder het nest."