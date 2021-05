Eindexamenkandidaten krijgen hart onder de riem van NHL Stenden

Voor leerlingen die dit jaar eindexamen doen, was dit jaar niets normaal, zegt de hotelopleiding van NHL Stenden. Leerlingen in het middelbaar onderwijs hebben al meer dan een jaar geen reguliere lessen meer gehad en bovendien was door corona en de bijbehorende maatregelen bijna geen sociaal contact mogelijk. Volgens de initiatiefnemers doet dat de leerlingen geen goed.

De eindexamenkandidaten van vorig jaar waren de eersten die te maken kregen met de bijzondere omstandigheden in het onderwijs. De leerlingen die dit jaar eindexamen doen, ondervinden dezelfde problemen, maar krijgen volgens de hogeschool niet dezelfde aandacht. Met deze actie wil de school daarom zelf aandacht besteden aan de bijzondere situatie op scholen en de effecten daarvan op jongeren.

Outstending Wall

Met een knipoog naar de naam van de hogeschool is de "Outstending Wall" opgezet. De komende weken mogen leerlingen die een kreet over corona hebben bedacht deze op de digitale muur plaatsen. Naast een mogelijkheid voor leerlingen om hun ervaringen met dit bijzondere schooljaar op in digitale muur te vereeuwigen, verloot de hogeschool nog een paar prijzen onder de leerlingen die een kreet insturen.