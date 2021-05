Dalend ledenaantal noopt bekende Damclub Rinsumageest te fuseren mei Dokkum

Bekende (oud)leden van Damclub Rinsumageast:

Bauke Bies, werd in 1977 wereldkampioen bij de jeugd, was internationaal meester en nationaal grootmeester. Bauke studeerde sterrenkunde in Groningen en was bevriend met collega-dammer Jannes van der Wal. Bauke is, net als Jannes, niet oud geworden. Hij overleed aan hartfalen.

Tjalling van den Bosch, werd eind jaren '90 tweede met Damclub Rinsumageest in de Nederlandse damcompetitie. Ook bekend als deelnemer aan wedstrijden om de titel Sterkste Man van Nederland.

Guntis Valneris, internationaal grootmeester dammen uit Letland. Wereldkampioen in 1994 en Europees kampioen in 1992 en 2008. Met Rinsumageest werd hij in het seizoen 1998/1999 tweede in de Nederlandse damcompetitie.

Auke Scholma, internationaal en nationaal grootmeester. Werd eind jaren '90 met Damclub Rinsumageest tweede in de Nederlandse damcompetitie.

Gerlof Kolk, Fries kampioen in 2007. Ook bekend als programmamaker bij het televisieprogramma HEA! van Omrop Fryslân.