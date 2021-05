Noardeast-Fryslân en Dantumadiel willen zware criminaliteit stap voor zijn

Volgens burgemeester Klaas Agricola is het belangrijk dat de gewone burger de ogen en oren vormen van de politie. "Ook al krijgen we maar aanwijzingen, dan kunnen wij er wat mee als overheid. Wij krijgen nu bijna geen signalen. Dat heeft ook te maken met hoe we hier zijn. We verlinken hier niemand, zeggen de mensen dan. Maar daarvoor is dit onderwerp te belangrijk. Als mensen zich stilhouden, zijn ze er medeschuldig aan wanneer anderen de vernieling ingaan."

De burgemeester ziet hoe het gaat op het platteland. "Criminelen weten heel goed wat geldpijn is. Maar je kunt maar één keer ja zeggen tegen deze mensen, daarna kun je niet meer terug. Deze criminelen zijn keihard, die denken alleen maar aan geld. Het interesseert ze verder niet wat er met de mensen gebeurd."