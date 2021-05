Friese journalist Froukje Sijtsma benoemd tot lid van de Raad voor de Journalistiek

De 36-jarige Sijtsma werkt als freelance journalist bij onder meer Omrop Fryslân en de Leeuwarder Courant. Eerder deed ze onderzoek naar mediawetgeving en mediaethiek op Curaçao. Naast Sijtsma zijn ook journalist Sheila Sitalsing en HUMAN-hoofdredacteur Marc Josten benoemd.

Andere culturele achtergrond

"Ze zochten een vrouwelijke freelance journalist met een andere culturele achtergrond. Toen dacht ik: volgens mij voldoe ik daar wel aan, als Fries een andere culturele achtergrond is", zegt Sijtsma.

De journaliste heeft vooral gereageerd omdat ze het belangrijk vindt dat journalisten meedenken over hoe ze hun verhalen maken. "Als we nieuws brengen of verhalen maken, dan hebben we met mensen en instanties te maken. Dat zijn mensen met gevoelens, mensen met status. Daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan. We moeten goed kijken of wat we zeggen en hoe we het zeggen wel klopt, en of het mensen geen schade toebrengt", zegt Sijtsma.

Klachten

Er komen in een jaar zo'n honderd klachten binnen bij de Raad voor de Journalistiek. "Dat zijn mensen die zich al opgeworpen hebben bij de hoofdredacteur. Stel: iemand heeft problemen met wat Omrop Fryslân gebracht heeft. Die neemt dan eerst contact op met onze hoofdredacteur. Komen ze er niet uit, dan melden ze zich bij de Raad voor de Journalistiek", legt de journaliste uit.

Als voorbeeld noemt Sijtsma drie jongens die op een festival aan een journalist, die bezig was met een artikel over drugshandel, vertelden dat ze ook drugs in de tent hadden liggen. Die jongens werden met voor- en achternaam in de krant gezet. Later dachten ze er pas over na dat het misschien niet zo handig was voor hun latere carrière. Die jongens vroegen daarom om in de online publicatie van het artikel hun achternaam weg te halen.

Geen straf

De Raad voor de Journalistiek kan geen straf opleggen aan journalisten of media. "Maar het geeft wel aan dat er bepaalde normen en waarden zijn, waar wij ons aan willen houden. Er wordt ook wel over gepraat door journalisten als zo'n oordeel uitgesproken is. Het is wel van belang en er worden ook wel zwaar aan gewogen door mediabedrijven", zegt het nieuwe lid.

Sijtsma begint vanaf 1 juni met haar werkzaamheden als lid van de Raad voor de Journalistiek.