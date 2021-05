Koningin Máxima ziet dat Friese basisscholen meer aandacht geven aan muziek

Oeds Westerhof is ambassadeur van de stichting in Fryslân. Volgens hem is Fryslân op de goede weg wat muziek in het basisonderwijs betreft. "Wij wilden dat de scholen zich eigenaar voelden van de opdracht om te werken aan meer muziek in de klas. Het begint bij scholen: als die niet willen, gebeurt het ook niet. Er is veel werk verricht, waardoor er een akkoord kwam waarin veel scholen verklaarden om muziek weer echt op te nemen in hun beleid. Het kostte veel tijd om het in beweging te brengen, maar de effectiviteit is daardoor wel veel groter."

Die aanpak heeft volgens Westerhof effect gehad: "We hebben een enquête onder scholen gehouden en zo'n 60 procent zegt substantieel meer tijd aan muziek te besteden. De leraren geven bovendien aan dat ze er veel lol in hebben en dat is natuurlijk het belangrijkste."