Ferry de Haan: "Officieel heeft zich nog niemand voor Joey Veerman gemeld"

SC Heerenveen was tien jaar lang de vierde club van Nederland en was voor jonge spelers de ideale springplank na de nationale top. "Maar dat is allang niet meer zo", zegt Arjen de Boer. "Heerenveen is inmiddels ingehaald door clubs als Sparta en Heracles Almelo."

De Haan is het voor een deel met hem eens en vindt dat het verwachtingspatroon naar beneden moet worden bijgesteld. "Heerenveen is niet meer top zes, de komende jaren zullen wij ons richten op de posities zeven tot en met twaalf. Heerenveen wil zich graag kwalificeren voor de play-offs voor Europees voetbal, maar als je kijkt naar de ranglijst van de laatste zeven jaar, dan is de gemiddelde ranking negende. Maar we willen wel weer naar die play-offs toe!"

Grote spelers

Toch is Heerenveen volgens De Haan nog steeds interessant voor jonge talentvolle voetballers. "De naamsbekendheid die Heerenveen heeft met grote spelers die ze hebben voortgebracht, dat is niet in één keer weg".