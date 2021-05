Organisatie Eilân wil festival door laten gaan in 2022

In 2019 zou de eerste editie van het festival georganiseerd worden, maar de rechter verbood dat toen op het laatste moment, omdat er problemen met de vergunningen waren. Er was veel ophef over de locatie waarop het dancefestival zou worden gehouden. Eilân zou namelijk plaatsvinden bij het meertje van Hee, in de buurt van een stiltegebied met beschermde diersoorten.

Organisatie vraagt naar tips via enquête

Om ophef en andere problemen te voorkomen, wil de organisatie van Eilân nu de dialoog aangaan met de inwoners van Terschelling. In de brief aan de eilanders en andere geïnteresseerden kondigt de organisatie aan een plan te willen maken dat voldoende draagvlak heeft onder de inwoners van het eiland. De organisatie roept daarom op om zorgen, tips en suggesties te delen. De organisatie heeft een enquête op zijn website geplaatst waarin mensen zulke zaken aan de orde kunnen brengen.

Eilân zal niet eerder dan in september 2022 plaatsvinden. Tot die tijd zal de organisatie onderzoek doen en de noodzakelijke procedures doorlopen.