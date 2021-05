'Maitiidsswalken' langs het IJsselmeer: een dynamisch gebied

Het IJsselmeer is niet alleen bij de watersportliefhebbers populair, maar ook bij verschillende vogels. De kust van het IJsselmeergebied is een bijzonder stukje natuur, dat veel verandert door het jaar heen. Door de hoge waterstand in de zomer en de harde wind stroomt het gebied regelmatig onder. Dit levert veel nieuwe planten op en is voor vogels een mooie plaats om te zoeken naar insecten in het slijk.