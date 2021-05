Friezen kunnen in Franeker coronaprik krijgen van Moderna

Alleen mensen die een uitnodiging gekregen hebben voor een prik, kunnen in Franeker een vaccinatie halen. Ze kunnen een afspraak maken via het telefoonnummer dat in de brief staat, en dan aangeven dat ze in Franeker geprikt willen worden.

Dat mensen kunnen kiezen voor Franeker, of een andere locatie, betekent niet dat ze ook kunnen kiezen voor Moderna of Pfizer, meldt een woordvoerder van de GGD na vragen van Omrop Fryslân. In Franeker wordt ook nu nog geprikt met Pfizer, al zijn daar de komende tijd wel meer Moderna-vaccins beschikbaar. De kans dat je in Franeker Moderna krijgt, is wel groter dan de kans dat je daar met Pfizer geprikt wordt, zegt de GGD.

De komende weken zijn er in Franeker alle dagen 900 vaccins beschikbaar van het merk Moderna. De eerste prikken worden woensdag gezet.

Het vaccin van AstraZeneca wordt door de Friese GGD bijna niet meer gebruikt, die geeft het alleen nog maar aan mensen die al een eerste prik gehad hebben van diezelfde fabrikant. Met Janssen prikt de GGD hier nog niet, de woordvoerder hoopt dat dat vaccin snel beschikbaar wordt.

De GGD meldt dat er intussen bijna 179.000 prikken gezet zijn bij mensen die in Fryslân wonen. Dat kunnen eerste en tweede prikken zijn.