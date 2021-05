Oudste houten loopfiets komt waarschijnlijk uit Fryslân

De fietsen stonden al die jaren te verwaarlozen in een opslagloods in de gemeente Waadhoeke. Het gaat naast de houten loopfiets om vier fietsen met een groot voorwiel, een driewieler met een stuurwieltje achter en twee zogenoemde 'safety bikes', met twee wielen die een beetje in de buurt komen van de hedendaagse fiets. Van der Woude: "Eigenlijk kun je met deze acht fietsen een eeuwlang zien welke ontwikkelingen er zijn geweest in de mobiliteitsindustrie. Dat is uniek."

Beter onderkomen

Van der Woude heeft een plan bedacht om dit historisch erfgoed een beter onderkomen te geven. Dit plan presenteert hij binnenkort aan wethouder Jan Dijkstra van Waadhoeke. Het is onder andere de bedoeling dat de fietsen na de restauratie te zien zullen zijn in het Nationaal Fietsmuseum Velorama in Nijmegen. Volgens Van der Woude zijn alle musea in de omgeving onder de loep genomen, maar moet de collectie ook bij het museum passen.

Eén fiets van Jellema zal waarschijnlijk permanent te zien zijn in Museum Martena in Franeker.