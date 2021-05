Burgemeester Brouwer sluit loods in Kootstertille

Wat is een methlab?

Methamfetamine, kort ook wel 'meth' of 'crystal meth' genoemd, is een synthetische drug die gemaakt wordt in zogenoemde 'methlabs'. In zo'n laboratorium wordt met diverse grondstoffen de harddrug methamfetamine gemaakt. Deze labs zaten jaren geleden vooral in het zuiden van het land, maar worden ook steeds vaker in Fryslân, Groningen en Drenthe aangetroffen.