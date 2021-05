Lancering app voor alternatieve Fietselfstedentocht uitgesteld tot juli

De gewone Fietselfstedentocht werd al in maart dit jaar geannuleerd. Het alternatief is een tocht met een app. Die stond voor dit Pinksterweekend van 23 en 24 mei op het programma. In overleg met de Veiligheidsregio is echter besloten dat fietsers pas vanaf 7 juli de tocht met de app kunnen volbrengen.

Volgens het bestuur van de Fietselfstedentocht is de app zo ver klaar dat hij getest kan worden. Met de app kunnen fietsers aangeven dat ze de tocht willen fietsen. Ze bepalen vervolgens zelf wanneer ze dat doen, wanneer dat maar valt tussen 7 july en 5 september. In totaal krijgen ze 19 uur de tijd om de tocht te volbrengen.

Digitaal stempelen

Om extreme drukte te voorkomen, kunnen mensen zelf bepalen waar ze aan de tocht beginnen. In alle steden, plus Holwerd en Oudemirdum, komen borden met QR-codes. Daar kunnen mensen dan digitaal stempelen. Voor het fietsen van de tocht met de app krijgen deelnemers inlogcodes.

Volgend jaar bestaat de Fietselfstedentocht 110 jaar. Het bestuur hoopt mensen dan weer massaal aan de start in Bolsward te mogen verwelkomen op Pinkstermaandag 6 juni.