Scholen: Coronasteun niet genoeg om achterstanden in te halen

Doordat leerlingen thuis moesten blijven om het virus onder controle te houden, hebben ze op school een achterstand opgelopen. In de lessen, maar ook sociaal-emotioneel. Hoe groot die achterstand is, is nog niet helemaal duidelijk. Er wordt nog onderzoek naar gedaan.

De regering geeft scholen meerdere opties om de achterstanden in te halen. Zo zou voor alle kinderen de schooldag langer kunnen worden, of zouden er voor sommige leerlingen extra lessen buiten schooltijd kunnen komen. In de vakanties doorleren is ook een van de mogelijkheden die in het keuzemenu staan, dat het ministerie van Onderwijs maandag presenteerde.

700 euro of meer

Voor elke leerling krijgt een school minimaal 700 euro van het Rijk. Scholen waar de kinderen grote achterstanden hebben, kunnen op meer geld rekenen. De Friese scholen zijn blij met het geld, maar zijn bang dat het niet alle problemen kan oplossen.

Lerarentekort

Het wordt een hele klus om genoeg leraren te vinden, zeggen zowel Leijenaar als Osinga. Dat het niet om structureel geld gaat, en dat het de komende twee jaar uitgegeven moet worden, maakt dat niet makkelijker. Vaste contracten kun je dan niet aanbieden.

Het lerarentekort was voor de coronacrisis al groot. "Alle scholen zullen een enorm beroep doen op mensen, om ze in dienst te krijgen. Daar zie ik een probleem", vertelt Leijenaar.

Geen extra werk in de vakantie

De mensen die nu op zijn scholen werken, kunnen de extra steun niet geven aan de kinderen die dat nodig hebben, zegt Leijenaar. "Zij hebben het hele jaar doorgewerkt, voor de kinderen in de klas, en via een scherm ook voor de kinderen thuis. Dan kan ik niet verwachten dat ze in de vakantie extra dingen gaan doen."

Bij het Lindecollege hoopt Osinga nog wel een beroep te kunnen doen op de medewerkers die hij nu al heeft: "We kunnen het probleem deels oplossen met de mensen die we al in huis hebben. Die kunnen we vragen om meer uren te maken, omdat we ze er nu ook extra voor kunnen belonen. De mensen met een tijdelijk contract kunnen we hiermee een verlenging geven." Toch ziet ook Osinga dat de tekorten zullen blijven.

Liever hadden beide mannen gezien dat het geld langer gebruikt mocht worden en dat het meer was dan een eenmalige bijdrage. "Dan kunnen we echt wat betekenen", legt Leijenaar uit.