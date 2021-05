HISWA-RECRON waarschuwt campings en vakantieparken voor 'schaduwvakanties'

Omdat door de coronamaatregelen niet altijd onzeker is of we deze zomer naar het buitenland op vakantie kunnen, boeken veel mensen een vakantiebestemming in eigen land. Toch heeft een groot deel de stille wens om - wanneer er versoepelingen komen - toch naar het buitenland op vakantie te gaan en de vakantie in eigen land te annuleren.

Annuleringskosten

Wanneer campingeigenaren en vakantieparken geen goede voorwaarden opstellen bij de boeking, lopen ze veel financiële risico's, waarschuwt HISWA-RECRON. Petra Ellens van de brancheorganisatie legt uit waar ondernemers op moeten letten. "Laat mensen altijd annuleringskosten betalen wanneer ze kort van tevoren zonder geldige reden hun vakantie afzeggen. Zet dit vooraf duidelijk op papier."

Wel coulant, niet gek

Om ondernemers daarbij te helpen, heeft HISWA-RECRON eigen algemene voorwaarden op papier gezet, die leden mogen gebruiken. "Vorig jaar waren veel campingeigenaren heel coulant wanneer er last minute een boeking werd geannuleerd. Maar als gasten nu nog steeds denken 'ik lul me er wel uit', dan kun je dat met deze voorwaarden voorkomen. Iedereen weet inmiddels wat corona is, dus gasten kunnen nu niet langer zeggen: 'dat wist ik niet'."

Dubbele inkomsten

Mocht een vakantiegast de boeking opzetten, de annuleringskosten betalen, waarna het huisje of de campingplek opnieuw wordt verhuurd, dan kan een campingeigenaar of vakantiepark dubbele inkomsten binnen harken. Toch zijn de meeste ondernemers daar niet op uit, weet Ellens. "Het zorgt voor extra werk en administratieve rompslomp. Ik denk niet dat ondernemers daar in de toch al drukke zomerperiode op zitten te wachten."